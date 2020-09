Alessia Marcuzzi nuda e seduta allarga le gambe, la giacca copre poco – FOTO

Alessia Marcuzzi nuda e seduta allarga le gambe, la giacca copre poco. La conduttrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Adesso è al timone di Temptation Island, ma per tantissimi anni ha fatto sognare il pubblico con l’Isola dei Famosi e i vari programmi che ha condotto. Sempre allegra e frizzante, si stenta a credere che non abbia vent’anni ma più del doppio: sembra sempre una ragazzina, in ogni scatto che pubblica su Instagram e anche in televisione. Sempre dolcissima e materna, sono tutti, tutti innamorati di lei.

Alessia Marcuzzi esplosiva sul suo profilo Instagram, lo scatto toglie semplicemente il fiato

I commenti sotto le sue foto non si sprecano, ci sono molto che le raccontano come mai è proprio lei la loro conduttrice preferita. “Ti ho conosciuta che ero soltanto un bambino, sono cresciuto insieme a te. Ritrovarti su Instagram è stato poi un piacere enorme. Sei bellissima, sempre solare e sorridente, non puoi che essere tu la mia conduttrice preferita in assoluto. Non mi piace Temptation Island, ma da due anni lo guardo soltanto per te. Sei pazzesca e meravigliosa, ti meriti tutte le soddisfazioni che la vita ti riserverà da qui a per sempre”.

Oppure chi le sta vicino per quella brutta storia delle voci che ci sono state quest’estate, di un probabile flirt con il suo amico Stefano De Martino, da poco uscito dal matrimonio con Belen Rodriguez. “Il mondo di internet è un posto orribile e tu non devi stare a sentire quello che dicono. Continua per la tua strada, tu e Stefano siete soltanto buoni amici e chi è intelligente lo sa”.