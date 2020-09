Anna Falchi sexy con Massimo Lopez, una dea-FOTO

Anna Falchi con Massimo Lopez, ospiti al programma di Maurizio Costanzo, S’è fatta notte ieri sera

La Falchi ieri sera al programma di Maurizio Costanzo era una bomba sexy e al suo fianco c’era Massimo Lopez. Il programma di Maurizio è tornato in onda ieri sera per la prima volta su Rai 1. Ospite l’icona di bellezza Anna Falchi, che è attrice e conduttrice. Dopo anni è tornata in tv con lui. Nella serata di ieri la Falchi ha ripercorso, ai famosi tavolini del bar, la sua vita e le scelte che l’hanno portata ad essere ciò che è oggi. Ospite anche Massimo Lopez, anche lui ha ripercorso la sua meravigliosa carriera e ha presentato anche il suo nuovo libro che narra le sue vicende familiari e personali. Racconti travolgenti ed emozionanti quelli di ieri sera a S’è fatta notte.

Anna Falchi e la sua straordinaria carriera in televisione

Visualizza questo post su Instagram Tra poco a @vitaindiretta !!! Kiss u Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22) in data: 23 Set 2020 alle ore 8:44 PDT

La Falchi è nata in Finlandia e si è trasferita da piccola in Italia, qui ha iniziato la sua nuova vita ricca di esperienze e opportunità in televisione. L’attrice è apparsa in numerosi film italiani e in moltissimi programmi, di cui è stata conduttrice. La sua vita sentimentale è stata altalenante. Infatti per qualche anno è stata legata al conduttore Fiorello e successivamente ha avuto una relazione con Max Biaggi.

Nel 2005 si è sposata con Stefano Ricucci, un imprenditore e finanziere ma un anno dopo si sono separati. Nel 2008 si fidanza con Denny Montesi da cui ha una figlia Alyssa. Tuttavia anche questa storia naufraga. Ad oggi la Falchi è legata al giornalista e autore televisivo, che è anche nipote di Bruno Vespa e deputato di Forza Italia, Andrea Ruggeri.

Negli anni la Falchi ha mantenuto un aspetto invidiabile, è in perfetta forma fisica a 48 anni. Ieri sera ospite da Maurizio Costanzo, ha sfoggiato un abito nero a tubino che delineava perfettamente le sue splendide forme. Era magnifica, una bellezza che non passa mai.

