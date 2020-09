Anna Tatangelo in sala prove, lo spettacolo è vietato ai deboli di cuore – FOTO

Anna Tatangelo più bombastica che mai su Instagram. Direttamente dallo studio di registrazione la maglietta è piccolissima e il lato A esplode

Visualizza questo post su Instagram Quanto più già si sa…tanto più bisogna ancora imparare ..⚖️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 17 Set 2020 alle ore 6:25 PDT

Anna Tatangelo non si ferma. Continua a seminare infarti sul web con le sue performance. Una Anna nuova, ritrovata, non solo bionda e in versione rap ma più sexy che mai.

L’ex di Gigi d’Alessio sta vivendo una nuova stagione, in tutto e per tutto. Una nuova Anna che in un certo senso ha chiuso col passato e ha ricominciato, da una donna giovane, bella, brava che vuole vivere una nuova vita. Lei lo ha confessato durante l’estate in diverse interviste ma anche se non lo avesse fatto la cosa era più che palese.

Il suo ultimo singolo “Guapo” cantato in feuturing con il giovane rapper Geolier è stato un grande successo e la cantante di Sora si appresta a sfornare un altro brano bomba. È da diverso tempo che si mostra in sala prove e in studio di registrazione con i suoi collaboratori e promette grandi sorprese.

Ma per il momento tutto tace e quello che concede ai suoi followers sono solo, si fa per dire, scatti o video mentre è al lavoro. E anche qui il risultato finale è pazzesco, Anna è una vera panterona sexy che non teme rivali. Seno prorompente e un fisico da paura.

LEGGI ANCHE –> Chiara Biasi, semplicemente perfetta, fan senza fiato – FOTO

Anna Tatangelo, il top è scollatissimo e il lato A esplode