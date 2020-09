Annalisa principessa dark: l’outfit seducente è da capogiro – FOTO

Annalisa sempre più affascinante. La giovante cantante stupisce tutti con un look dark: sexy e provocante, mai vista così.

Annalisa strepitosa sui social. La giovane cantante diventa sempre più bella e affascinante: a 35 anni conserva l’aspetto da ragazzina, ma non rinuncia alla sensualità.

L’ex concorrente di Amici, icona di semplicità e dolcezza, è capace di regalarci immagini di sé del tutto inaspettate. Vestitino nero a frange e giacca di pelle che casca dalle spalle. Il tutto reso sexy da degli occhioni verdi e da uno sguardo da gattina che non lascia indifferenti: una vera bellezza.

D’altronde Annalisa ha uno charme inconfondibile, apprezzato da tutti i suoi fan. Vuoi per la sua voce morbida ma grintosa, vuoi per i suoi modi seducenti, la Scarrone è un’esplosione di femminilità.

Per non parlare del suo talento innato: dalla musica alla recitazione per poi passare al mondo della televisione, ogni prova di Annalisa è un successo, la nostra eroina non delude mai.

Annalisa: il nuovo album è un successone