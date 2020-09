Beautiful, anticipazioni puntata 30 settembre: caos incontrollato

Beautiful, anticipazioni: scoppia il caos in casa Forrester. Tutti vengono a sapere la verità e Thomas perde completamente il controllo.

Non c’è più modo di mettere un freno alla verità. Flo ha rivelato a Wyatt di non aver mai partorito. Lui è rimasto sconvolto dalla notizia, ma poi l’arrivo di Liam ha complicato tutto. Incalzata dal giovane Spencer, la ragazza ha dovuto confessare di sapere chi è la vera madre di Phoebe/Beth. Una verità sconvolgente, che Liam ha assolutamente bisogno di rivelare ad Hope. Quando arriva da lei, tuttavia, la ragazza sta per partire con Thomas.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vanessa Incontrada, senza veli in copertina per far “riflettere sulla bellezza” – FOTO

Beautiful, anticipazioni: la verità è sulla bocca di tutti

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam è scioccato dalla scoperta della vera identità di Phoebe. Flo gli rivela di avere agito per aiutare un amico e nella speranza di dare un futuro migliore alla bambina. Tra le altre cose, lei all’inizio non conosceva l’identità della madre. Wyatt accusa la fidanzata di avergli tenuto nascosto un segreto troppo grande e afferma che non riuscirà mai più a fidarsi di lei. Liam tuttavia non ha tempo di fermarsi a discutere con Flo: deve correre da Hope e deve farlo prima che lei faccia l’errore di finire a letto con Thomas.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Liam arriverà in hotel giusto in tempo. Thomas si è procurato delle pillole per drogare Hope, ma la chiamata di Douglas ha interrotto i suoi piani. Il bambino gli ha infatti rivelato che adesso gli zii conoscono il suo segreto. Thomas decide dunque di scappare assieme ad Hope, ma l’arrivo di Liam interromperà ogni tentativo di fuga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un Posto al Sole anticipazioni 29 settembre: Patrizio in difficoltà

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter