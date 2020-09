Belen Rodriguez: costume colorato e il seno esplode, web in tilt – Foto

Belen Rodriguez infiamma la sera con una foto in cui sfoggia un costume colorano che stringe sul decolletè facendo esplodere il seno, foto.

Visualizza questo post su Instagram 🌙💜 @mefuireal #newcollection #2021 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Set 2020 alle ore 12:30 PDT

L’estate 2020 è appena finita, ma Belen Rodriguez pensa già a quella del prossimo anno condividendo sui suoi profili social le foto della nuova collezione Me Fui. La showgirl argentina ha regalato ai fans una foto in cui indossa un costume intero colorato molto scollato e che stringe proprio sul decolletè evidenziando il seno di Belen che sfoggia anche un viso molto espressivo.

Una foto scattata in Puglia dove Belen si trova per scattare le foto della nuova collezione. A svelare la location della nuova campagna pubblicitaria è stata la stessa Belen condividendo sui social foto dei trulli, costruzione tipica che si trova in Puglia.

