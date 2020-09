Benedetta Rossi è diventata famosa per i suoi video su Youtube mentre spiega la preparazione di piatti, ma quante cose di lei non si sanno

La food blogger, Benedetta Rossi apparentemente sembra una donna molto vecchio stampo e tradizionale. Appare sempre sorridente ed è molto intelligente, basta vedere quello che ha creato con una cucina e una videocamera. Tuttavia ci sono aspetti della vita di Benedetta che vi sorprenderanno. Infatti la fantastica cuoca ha avuto una storia personale molto movimentata.

Non ha mai nascosto la sua vita privata, infatti nei video spesso appare suo marito Marco, sposati da 11 anni. L’anno scorso in occasione dei 10 anni del loro matrimonio, sono volati alle Hawaii per rinnovare le loro promesse in uno scenario romantico e unico. Avreste mai pensato che Benedetta fosse il tipo da Hawaii? La blogger ha condiviso uno scatto raccontando appunto il motivo del viaggio, in poche ore il suo post ha ricevuto un attenzione clamorosa.

Benedetta Rossi si è sposata due volte

La blogger sposa due volte ma con lo stesso uomo. I due a novembre del 2019 hanno intrapreso un romantico viaggio verso le meravigliose e calde Hawaii per rinnovare le promesse del loro matrimonio. In occasione di 10 anni di anniversario, hanno condiviso la loro gioia con il popolo di Instagram. Hanno confidato di essersi emozionati molto proprio come 10 anni fa. Un rinnovamento romantico e travolgente, chi lo avrebbe detto. Benedetta sembra la tipica donna della porta accanto dai gusti semplici e tradizionali.

Invece dentro nasconde un animo selvaggio che la fa partire per andare fino alle Hawaii per risposarsi con suo marito. Loro due formano una coppia meravigliosa, sono raggianti e felici. Si vede che l’uno completa l’altro. Chissà come festeggeranno i 20 anni di matrimonio, a questo punto siamo tutti curiosi di sapere dove andranno per una fuga d’amore.

