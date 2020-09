Cartabianca, escluso Mauro Corona dopo la lite con Bianca Berlinguer

Mauro Corona, ormai ospite fisso del programma di Rai Tre Cartabianca, non sarà presente nella puntata di oggi, martedì 29 settembre: questo a seguito della lite con Bianca Berlinguer

Come era prevedibile, tra gli ospiti della puntata odierna di Cartabianca, programma televisivo di Rai Tre, non figura Mauro Corona. L’alpinista e scrittore, ormai da tempo figura fissa del talk show, si è infatti reso protagonista di una furiosa lite con la conduttrice Bianca Berlinguer. Tra i due sono volati epiteti molto pesanti, che probabilmente hanno spinto la redazione a non invitare Corona, come di consueto.

Non si sa, tuttavia, se la sua assenza sia ormai definitiva, o se si tratta solamente di una decisione passeggera.

Mauro Corona e la lite con la Berlinguer

La conduttrice Bianca Berlinguer ed il suo ospite fisso, Mauro Corona, hanno litigato durante un collegamento, peraltro in presenza dell’attore Claudio Amendola. Corona, invitato dalla donna a non fare pubblicità ad un albergo, ha esordito così: “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado“. I toni si sono subito accesi, tanto che l’alpinista ha rivolto alla Berlinguer frasi di cattivo gusto, quali “Stia zitta, gallina!“. Ovviamente, la replica della conduttrice non si è fatta attendere: “Gallina lo dica a chi vuole, ma non a me!“.

“Il signor Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell’immagine e della dignità della donna. A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti del sig. Corona“: questo è quanto dichiarato dalla direzione di Rai Tre, che si è scusata con i telespettatori per la sgradevole scena.

Mauro Corona e le scuse a Bianca Berlinguer

Mauro Corona, dopo aver alzato notevolmente i toni nella puntata di Cartabianca, ha fatto marcia indietro, mostrandosi sinceramente pentito del proprio comportamento. Con un intervento su Radio Capital, lo scrittore ha fatto “mea culpa” scusandosi con Bianca Berlinguer, e con tutte le donne che possano essersi sentite offese dalle sue parole.

Che il suo pentimento sia soltanto un mezzo per tornare alla ribalta?

