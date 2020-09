Cecilia Rodriguez, ultimo scatto in bikini: toglie semplicemente il fiato FOTO

Cecilia Rodriguez, ultimo scatto in bikini: toglie semplicemente il fiato. La sorella minore di Belen ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha collezionato tantissimi likes

Cecilia Rodriguez è diventata nota per essere la sorella di Belen, la showgirl argentina che ha fatto impazzire il mondo ma in particolar modo noi italiani. Quando ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di farsi conoscere anche per quello che è come persona singola, e non solo in quanto sorella minore della Rodriguez. Entrò nella casa che era fidanzata da anni con Francesco Monte, la loro era stata una storia davvero importante, ma nella casa più spiata d’Italia Cecilia si innamorò di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez, incantevole nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Un Grande Fratello Vip veramente memorabile: lei lasciò Francesco durante un confronto quando lui entrò nella casa, e da allora lei cominciò a viversi più liberamente questa storia con Ignazio. Tutti pensavano che sarebbe stata solo un’avventura, e invece hanno rivelato di amarsi veramente e che n’è valsa la pena mettere in discussione tutto l’uno per l’altro. Lui a quel tempo era uno spirito libero, mai legato da nessuna storia seria, con Cecilia invece ha messo la testa a posto e non si sono più lasciati. Be’, a parte un breve periodo di crisi che hanno vissuto quest’estate, ma che è stato fortunatamente superato. Adesso, infatti, sono più felici che mai.

Cecilia su Instagram ha più di quattro milioni di followers, che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Ha sempre tantissimi likes e i commenti sotto le sue foto non si sprecano affatto. “Sei bellissima, altro che Belen! Per me sei tu la Rodriguez più bella delle due”.