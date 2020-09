Chiara Biasi, semplicemente perfetta, fan senza fiato – FOTO

Chiara Biasi. Finita l’estate, la giovane influencer regala scatti urbani nell’elegante Milano. Le sue foto su Instagram sono un tripudio di fashion style

L’addizione “Chiara + Influencer” fa pensare automaticamente alla Ferragni. E invece non è sempre così. Fate largo, un’altra ragazza prorompente si sta imponendo come uno dei nomi più accreditati tra le potenze della moda sul web in Italia.

Stiamo parlando di Chiara Biasi, classe 1990, nata sotto il segno dell’Ariete. La sua carriera è nata proprio perchè ispirata e spinta dalla stessa Ferragni, che la invitò a creare un proprio blog.

A distanza di anni la Biasi ha circa 2,7 milioni di follower e un futuro da novella imprenditrice. Ha lanciato la sua linea personale di beach wear, targata dal brand Matineé. Non era la prima volta, aveva già lavorato a “Poisson d’amour“, una linea trendy, in collaborazione con il brand Pin Up Stars.

Chiara Biasi sotto la lente d’ingrendimento

Quando sei un’influencer straseguita, si sa, sei soggetta a critiche ed osservazioni di ogni genere. Da tempo corre voce che la Biasi possa avere un disturbo alimentare, rumor cresciuto a causa della sua eccessiva magrezza.

La ragazza smentisce, si tratterebbe di una conseguenza dovuta ad un’ischemia di qualche anno fa. Del resto, Chiara Biasi è sempre stata onesta riguardo i cambiamenti del suo corpo. Ha ammesso candidamente di aver rifatto il seno ma di essersene poi pentita. E’ stato un gesto dovuto ad un momento d’insicurezza.

L’ultimo post pubblicato su Instagram la vede tornata nella “sua” Milano. Street wear per lei: pantaloni larghi e comodi, top scuro, sneackers ai piedi, codini che le tengono sollevati i capelli ed occhiali da sole. Un look da vera dura. La Biasi ci ha abituati ha cambiamenti drastici: mise sensuali alternati ad outfit sportivi.

I fan? Decisamente approvano. Quasi 8 mila loke in poche ore.

