Claudia Ruggeri , vestitino a fiori cortissimo, vietato ai minori – FOTO

Claudia Ruggeri ha messo in TILT il popolo di Instagram. Il suo vestito cortissimo a fiori è davvero un’immagine forte. Vietata ai minori.

Bella e sorridente Claudia Ruggeri. In occhiali da sole, li abbassa solo per guardare l’obiettivo che la immortala in un caldo sorriso. La bellissima romana, amata dal pubblico di Avanti un Altro per i suoi ruoli sexy e ironici (Poliziotta, Supplente e Miss Romana) si gode il sole romano e condivide questo momento di serenità con i suoi follower. La bellissima Claudia però manda nel panico i suoi fans che la seguono dagli esordi in TV. La sua bellezza prorompente infatti non passa di certo inosservata; vestitino a fiori cortissimo, scollatura che non riesce a trattenere le sue curve esplosive. Claudia è un tripudio di sensualità. I commenti sulla sua pagina Instagram parlano chiaro, tantissimi amano Claudia per la sua bellezza – infatti fioccano gli apprezzamenti per la 36enne – ma non solo da uomini. Sono tante le donne che le rivolgono un caloroso saluto o le inviano degli emoji in segno di affetto. Sicuramente apprezzati dalla bellissima showgirl.

Claudia Ruggeri al volante, pericolo costante (per i follower)

Abito rosso arricchito da fiorellini bianchi che rievocano – come qualcuno fa notare – gli anni ’70. Il risultato è magnifico. In questa foto la showgirl è intenta a guidare, le allusioni dei suoi follower arrivano subito. C’è infatti chi confessa che vorrebbe essere al posto del volante. Che dire, Claudia Ruggeri è una delle donne più desiderate. La Ruggeri ama condividere sui social la sua vita quotidiana. Non mancano mai le stories con le quali la bellissima Claudia si racconta: Stupenda anche senza trucco, non nasconde il suo viso acqua e sapone mentre si allena o mentre si trova in giro col suo amico a quattro zampe.

Amante del fitness, la bellissima Claudia si concede numerosi allenamenti settimanali, i risultati sono evidenti. Basta ammirare le sue numerose foto.

