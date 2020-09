Concorso scuola oggi in gazzetta: il calendario e le regole

Concorso scuola: oggi in Gazzetta Ufficiale il calendario delle prove e le regole a cui i docenti dovranno attenersi.

Il concorso straordinario per diventare docente di ruolo nelle scuole secondarie inizierà il 22 ottobre prossimo e proseguirà fino al 9 novembre.

Il ministero dell’Istruzione ha assicurato che non ci saranno assembramenti e che nei prossimi giorni sarà emanato un apposito Protocollo, proprio per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle prove.

I candidati sono 64mila e si tratta di coloro i quali, oltre ad avere i titoli necessari, insegnano da almeno tre anni nelle scuole italiane.

Tuttavia, i posti a disposizione sono la metà, cioè 32 mila.

Potrebbe interessarti anche —> Bonus Carta docente: 500euro per l’aggiornamento

Le prove che permetteranno alla metà dei candidati di superare il concorso

La selezione di questo concorso straordinario avverrà attraverso una prova di durata di 150 minuti, composta da cinque quesiti a risposta aperta e da un quesito in lingua inglese.

Al fine di svolgere la prova sarà possibile esclusivamente utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dal Miur (si tratta delle sale informatiche delle scuole coinvolte e delle aule universitarie di alcuni atenei).

Non sono mancate le critiche da parte dei sindacati. Il leader della FlC Cgil, Francesco Sinopoli ha dichiarato, come riporta Il Sole 24 ore: «Il concorso straordinario ora è un errore».

Maddalena Gissi, segretario della Cisl Scuola e Pino Turi (Uil) hanno mosso critiche analoghe al Miur per la scelta e soprattutto la tempistica. Ha puntato il dito sull’insensibilità del ministero la prima e evidenziato che il concorso ora significhi «un altro stress per la scuola» il secondo.

Leggi anche —> Covid-19, Bassetti: il caso Genoa potrebbe rappresentare la Waterloo dei tamponi

Dopo questo concorso avranno luogo quelli ordinari per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria e quelli per le scuole secondarie di I e II grado per altre 46mila cattedre complessive.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.