Coronavirus, come non fare appannare gli occhiali con la mascherina

La mascherina è diventata indispensabile nelle nostre vite. Ma chi porta gli occhiali da vista come può fare per non appannarli? Il metodo infallibile

Il 2020 ha recato nelle nostre vite molti cambiamenti. No agli assembramenti, no agli abbracci, no alle strette di mano. Abbiamo imparato a convivere con un virus che non ne vuole sapere di lasciarci perdere e per tornare ad una vita semi-normale e avere contatti con le persone è indispensabile l’uso della mascherina. Ma cosa succede a chi porta gli occhiali da vista? Tale combinazione appanna le lenti e le persone rischiano di non vedere più niente. Oggi vi sveliamo un metodo infallibile per far sì che questo non accada.

Il metodo per prevenire l’appannamento degli occhiali