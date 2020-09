Coronavirus, sale il numero dei positivi. Qual è la situazione in Italia

Torna la paura. La situazione Coronavirus mette di nuovo in allarme l’Italia, che si appresta a riorganizzare i reparti negli ospedali

A maggio le cose sembravano andare per il verso giusto, alcuni reparti Covid finita l’emergenza hanno chiuso, e gli italiani sono tornati ad una vita semi-normale. Eppure, allo scoccare dell’autunno, torna la paura e la situazione si aggrava. Le regioni stanno attivando nuovamente i padiglioni allestiti per gestire l’emergenza della prima ondata, aumentano i casi in terapia intensiva e gli attualmente positivi arrivano a 50mila. Da Nord a Sud le strutture offriranno ben 11mila posti letto in terapia intensiva: si tratta del 115% in più rispetto a quelli disponibili prima del lockdown. Lo annuncia il Corriere della Sera. Il paese si sta preparando a una nuova emergenza a fronte dell’aumento dei casi, della crescita di persone con complicazioni dovute al virus e dell’incremento di malati in tutta Europa.

Coronavirus, la situazione regione per regione