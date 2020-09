Un operaio agricolo di 65 anni è morto in provincia di Cremona dopo essere stato travolto da una cisterna in un terreno dove stava lavorando.

Un operaio è deceduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 settembre, in un terreno agricolo sito tra Torricella del Pizzo, comune in provincia di Cremona, e Sissa, in provincia di Parma. La vittima è un operaio agricolo di 65 anni residente a Gussola, nel Cremonese. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Giorno, il 65enne sarebbe stato travolto da una cisterna mentre lavorava nei pressi di quest’ultima. A ritrovare il cadavere dell’uomo è stato il figlio che, preoccupato per il mancato rientro del padre, è andato a cercarlo presso il terreno dove lavorava. Una volta arrivato si è trovato di fronte al cadavere del genitore ed ha chiamato immediatamente i soccorsi.

Sul luogo della tragedia è arrivato il personale medico del 118, ma per l’operaio non c’è stato più nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, che sarebbe morto sul colpo dopo essere stato travolto dalla cisterna.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Casalmaggiore e degli ispettori dell’Ats (Agenzie di Tutela della Salute) che si sono occupati dei rilievi di legge per ricostruire la dinamica dei fatti ed accertare le cause del drammatico incidente.

Secondo i primi accertamenti, come riporta Il Giorno, pare che la cisterna si sia sganciata dal carrello sul quale si trovava, che ha ceduto improvvisamente, colpendo l’operaio che stava lavorando nei pressi di quest’ultima.

