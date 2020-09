Cristina Marino, un bacio indimenticabile a occhio coperto – FOTO

Cristina Marino sbarazzina e seducente su Instagram, la compagna di Luca Argentero fa innamorare i followers con il suo fascino

In un 2020 così particolare e così difficile per tutti quanti noi, c’è stato chi, dalla vita, ha avuto anche gioie incommensurabili. Come Cristina Marino e Luca Argentero, che in pieno lockdown, a maggio, hanno accolto nella loro vita Nina Speranza, la loro prima figlia. I due, che si sono conosciuti sul set di ‘Vacanze ai Caraibi’ nel 2015 per poi iniziare a fare coppia un po’ di tempo dopo, si sono goduti l’estate in Toscana e alcuni preziosi momenti in famiglia, pubblicizzati sui social il giusto. Felici e spensierati, adesso fanno progetti a lunga scadenza per la loro vita insieme. A breve, dovrebbe arrivare il matrimonio, e non è finita qui. Cristina infatti ha dichiarato a ‘Vanity Fair’: “Mi piacerebbe avere tre figli. Sono giovane (è del 1991, ndr), ho il tempo. Luca vorrebbe mettere al mondo una vera e propria squadra di calcio, fosse per lui, è un entusiasta”.

Cristina Marino, il bacio malizioso su Instagram