Eleonora e Daniele omicidio Lecce, parla lo zio dell’assassino. La coppia è stata uccisa a sangue freddo nella propria abitazione, ad ucciderli è stato uno studente 21enne

“Da quanto tempo mi stavate pedinando? Pensavo mi trovaste prima” questa è la frase che ha detto Antonio De Marco, quando i carabinieri ieri sera lo hanno fermato all’uscita dell’ospedale in cui stava sostenendo il tirocinio, per aver ucciso Eleonora e Daniele. A sangue freddo e molto sicuro di sé ha detto questa frase, poi si è chiuso nel silenzio. Ha parlato soltanto quando è arrivato il momento dell’interrogatorio, e quando i magistrati gli hanno chiesto perché ha ucciso i due fidanzati, lui ha risposto: “Qualcosa mi ha dato fastidio in quella coppia. Ho accumulato tanta rabbia che alla fine è esplosa”.

Eleonora e Daniele morti tragicamente nella loro casa: a parlare è lo zio dell’assassino, in esclusiva a Pomeriggio Cinque

“Io ancora non ci credo, non ci sappiamo spiegare, non abbiamo parole. Un ragazzo di poche parole, tranquillo, sereno, è una cosa che ha sconvolto pure noi” ha rivelato suo zio, che ha parlato ai microfoni di Pomeriggio Cinque. “Ho saputo tutto ieri sera. Mi ha chiamato mio cognato perché lo ha visto su Internet. Noi andavamo d’accordo, siamo una famiglia compatta e unita. Natali insieme, tutto, le tradizioni”.

Anche le vicine di casa hanno parlato con Barbara D’Urso, svelando tutto il loro stupore per quanto accaduto. Lui tornava spesso a casa dai genitori, la domenica andava in chiesa con loro e tutti i vicini lo conoscevano come un bravissimo ragazzo, a modo e pieno di valori morali. “Casarano ancora non riesce a metabolizzare questa cosa, è una famiglia perbene, modello, un ragazzo educatissimo. Non sappiamo come spiegarcelo. Siamo tutti scioccati, non ci crediamo”.