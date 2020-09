Elisabetta Canalis e Anna Foglietta, le FOTO sui social per festeggiare i figli

Canalis e Foglietta festeggiano il compleanno dei loro figli pubblicando online una loro immagine inedita. Mamme solari fanno impazzire il web

L’ex velina ha festeggiato il compleanno della sua bambina, pubblicando online una sua immagine inedita, dopo anni in cui Elisabetta ha fatto di tutto per nasconderla al mondo. “Tanti auguri a me 🥳Happy birthday to me -Skyler” scrive la Canalis per festeggiare oggi il compleanno della figlia Skyler Eva che oggi compie 5 anni.

Skyler Eva, nella foto, sorride, gli occhi socchiusi davanti al sole e un bel maglioncino rosso. Elisabetta ha festeggiato anche i suoi 42 poche settimane fa, il 17 settembre, proprio con la figlioletta, il marito Brian Perri, chirurgo ortopedico a Los Angeles, e diversi amici.

Anna Foglietta, “Auguri a te che hai insegnato davvero l’amore”