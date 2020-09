Eva Henger, lato A in primo piano: bikini total pink da incanto – Foto

Eva Henger incantevole su Instagram: decolletè in primo piano con il bikini total pink anche in pien autunno, foto.

Eva Henger assolutamente incantevole nell’ultima foto pubblicata su Instagram. Seduta sul marmo, con un bikini rosa formato da slip e reggiseno a fascia, i capelli raccolti e il decolletè, le gambe e gli addominali in primo piano. Una bellezza stratosferica quella della Henger che non sembrerebbe pronta a riporre nell’armadio i costumi e i vestiti estivi.

Pur essendo in autunno, infatti, Eva continua a pubblicare foto e video in cui sfoggia seno, lato B, gambe e addominali indossando bikini striminziti che esaltano il fisico mozzafiato che le ha donato madre natura e che mantiene in perfetta forma allenandosi quotidianamente.

