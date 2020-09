Flavio Briatore sulla Gregoraci dichiara: “A 40 anni che vada con i ragazzini”

Flavio Briatore interviene sulla questione che riguarda l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e dichiara: “Se a 40 anni vuole stare con i ragazzini, ok”.

Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro a Flavio Briatore il quale però non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione su Elisabetta Gregoraci. Successivamente rompe il silenzio e pronuncia parole certamente pesanti sulla ex moglie, una dei concorrenti del Grande Fratello VIP. La showgirl calabrese è stata al centro di tutte le riviste di gossip per la simpatia nata con l’altro concorrente della casa, Pierpaolo Pretelli. L’imprenditore è intervenuto sulle dichiarazioni fatte dalla Gregoraci all’interno della casa sul suo rapporto matrimoniale e gli oneri che tale vita coniugale comportava. La showgirl parla infatti di sacrifici che ha dovuto fare per supportare il marito. Briatore sul punto dichiara:

Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla.

Pierpaolo Pretelli è un ragazzino, le parole di Flavio Briatore

“Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?” quando si parla del flirt che sta nascendo tra la Gregoraci e Pretelli, Briatore non usa mezzi termini e va dritto al punto, non fa mai il nome di Pretelli ma lo definisce ragazzino. Tuttavia, precisa che la somma erogata ogni mese dall’imprenditore alla showgirl sarebbe tale da decidere saggiamente a quale progetto lavorativo fare parte e quale evitare. L’imprenditore non ha mai accettato la partecipazione della Gregoraci al famoso reality.

Ormai non siamo più parenti e abbiamo un figlio in comune, dichiara Briatore, ma spera che le dichiarazioni che la Gregoraci ha fatto all’interno della casa non vengano rese note al loro figlio di 10 anni, Nathan Falco.

