Gabriel Garko, il cachet al Grande Fratello è da capogiri: cifra assurda. A sganciare la bomba è stata Selvaggia Lucarelli, ecco quanto percepirà l’attore per la sua ospitata da Alfonso Signorini

Gabriel Garko è tornato in televisione per fare un annuncio dopo tantissimi anni in cui è stato costretto a stare in silenzio. Vedere Adua Del Vesco e Massimiliano Morra parlare nella casa di quanto accaduto con l’Ares, pare avergli dato il coraggio di parlare pure lui una volta e per tutte e svelare tutto quello che c’è stato dietro. Le storie d’amore finte, gli incidenti premeditati e tanto altro, che ha costretto lui e tanti altri a vivere nella paura per tantissimi anni.

Gabriel Garko ha fatto coming out al Grande Fratello: svelato il cachet della sua ospitata

Così venerdì ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha letto una lettera alla sua ex Adua Del Vesco, svelando che non sono stati davvero insieme ma che la loro storia è stata organizzata a tavolino. Perché? Per il suo segreto di pulcinella, che chi è stato attento ha capito al volo. Gabriel nella casa ha fatto coming out, e non lo ha detto chiaro e tondo perché, come ha detto lui, siamo nel 2020 e non sono più cose che vanno dette o discusse. Semplicemente, ha deciso di dire perché questo è stato un segreto.

Selvaggia Lucarelli, ha svelato che il presunto cachet di Gabriel è stato di 60mila euro. Non è arrivata nessuna conferma, ma è questa la cifra che sta circolando in rete nelle ultime ore.

Gabriel intanto sarà ospite a Verissimo sabato, da Silvia Toffanin, dove potrà modo di rompere il silenzio una volta e per tutte in merito a quanto accaduto a lui e a tanti altri.