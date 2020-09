GF Vip, Myriam Catania ricorda la relazione con Luca Argentero: “Eravamo bellissimi”

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip l’attrice Myriam Catania ha ricordato con grande emozione la relazione con l’ex marito Luca Argentero, prima di ricevere una sorpresa

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è la nota doppiatrice e attrice italiana Myriam Catania. Quest’ultima è stata per molti anni protagonista delle copertine di gossip insieme all’ormai ex marito, Luca Argentero. Brillante attore la cui prima esperienza televisiva fu proprio quella del Grande Fratello. Prima di entrare nella casa infatti aveva dichiarato come le avesse dato alcuni consigli per affrontare quest’esperienza.

Nel corso della puntata di lunedì 28 settembre il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato l’attrice all’interno della Glass Room per una sorpresa. Prima di riceverla pero’ le è stato chiesto di ricordare proprio la sua relazione con Argentero.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello, Tommaso Zorzi sbotta contro Pupo: “Str**zo, me ne vado”

Myriam Catania ricorda il matrimonio con Luca Argentero

La coppia ha condiviso dodici anni di relazione, di cui sette di matrimonio, e Myriam ricorda con immensa felicità e commozione i momenti condivisi con l’ex compagno. Davanti a una foto dei due ha esclamato: “Eravamo davvero belli insieme, felici“. Hanno vissuto insieme quelli che ha definito gli anni più importanti, dai 24 ai 35, “il periodo di vita più entusiasmante, quello in cui si rischia di più e di dà di più“, ha affermato. L’attrice ha solo parole di affetto e rispetto per lui, che ha definito “un grande compagno“.

Ha voluto ricordare anche il giorno del loro matrimonio che ha definito uno dei più belli della sua vita. “Non ho smesso di sorridere dal momento in cui mi sono svegliata a quando sono andata a dormire“, afferma. Sebbene porterà per sempre con sé i ricordi della loro relazione si tratta di un capitolo chiuso ormai. Per entrambi.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello, crisi isteriche nella casa: gli inquilini perdono il controllo

Luca Argentero è da poco diventato padre di una bambina avuta dalla compagna Cristina Marino, mentre Myriam Catania è legata al pubblicitario francese Quentin Kammermann. La coppia ha anche un figlio insieme, Jacques, di tre anni. L’attrice ha ricevuto una sorpresa proprio da loro.

Un videomessaggio nel quale padre e figlio la salutano e le mandano il loro supporto. “Ti amiamo, vai avanti“, sono le parole del compagno che la spronano a continuare con serenità il suo percorso. “Il mio presente è con Quentin“, aveva affermato poco prima Catania, dopo aver ricordato con commozione il suo passato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter