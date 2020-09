Giulia De Lellis e Andrea Damante ritorno di fiamma, il dettaglio lo conferma. Si sono lasciati da un paio di mese ma i fans sono sicuri che torneranno insieme. O meglio, che il ritorno ci è già stato!

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sicuramente la coppia più amata dal mondo dei social. Si sono conosciuti nel 2016 a Uomini e Donne: lui, tronista desiderato da tutte, lei, ragazza semplice di Roma che gli ha fatto perdere la testa nel giro di pochissime settimane. I due sono stati insieme per circa un paio di anni, poi sono cominciati vari tira e molla che hanno tenuto i fans della coppia con il fiato sospeso. Si lasciavano, tornavano insieme, appena il tempo di abituarsi e poi di nuovo separati. Come in questo caso, che sono tornati insieme in quarantena e si sono lasciati solo un paio di mesi fa.

Andrea Damante e Giulia De Lellis ritorno di fiamma? I fans scovano un dettaglio da non trascurare

#damellis

È un po' che non scrivo ( c'era ben poco da commentare ), ma come si fa a screditare ciò che è palese…

Poi può anche non vuol dire nulla, ma che siano nella stessa macchina solo un cieco ( o un fake) non lo vede… pic.twitter.com/QAaDNvZZnq — Coralline04 (@luce105) September 28, 2020

Hanno deciso di restare in buoni rapporti per il bene del cagnolino che hanno preso insieme, Tommy, che sta passando del tempo con la sua mamma e poi con il suo papà. Proprio Giulia ha sottolineato che avrebbero fatto un po’ e un po’. Però, i fans più attenti, hanno notato che Giulia era nella stessa macchina di Andrea, il giorno in cui lui aveva Tommy con sé. Effettivamente, sembra essere davvero la stessa e questo potrebbe essere un dettaglio da non trascurare.

I fans sono convinti che i due siano tornati a frequentarsi e che, non lo stiano dicendo, per stare un po’ da soli e senza le pressioni della gente che li vuole insieme per sempre. O semplicemente sono rimasti buoni amici?