Giulia De Lellis seducente come non mai: record di likes per l’influencer FOTO

Giulia De Lellis seducente come non mai: record di likes per l’influencer. L’ex di Andrea Damante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia De Lellis è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Ha esordito nel 2016 a Uomini e Donne, quando è arrivata nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Damante. Ha sempre raccontato di averlo visto in televisione e di essere rimasta colpita da lui, ma di aver lasciato stare, fino a che le sue amiche non l’hanno inscritta a sua insaputa nel programma. Quando è stata presa, ha deciso di scendere le scale e di provare, e da allora è nato il fenomeno De Lellis. La sua storia con Andrea ha fatto sognare tutta Italia, e ci riescono tutt’ora che la loro storia è caratterizzata da tanti tira e molla.

Giulia De Lellis incantevole nel suo ultimo scatto su Instagram: sempre più bella

Giulia e Andrea sono tornati insieme durante la quarantena da coronavirus, e inaspettatamente, considerando che lui stava con un’altra e lei praticamente conviveva con Andrea Iannone da mesi. All’improvviso, abbiamo visto i famosi “Damellis” di nuovo insieme e stavolta sembrava davvero quella giusta, peccato che i due si sono lasciati due mesi fa e hanno scelto di rimanere amici. Da qualche giorno, i fans della coppia credono che i due stiano tornando insieme, perché hanno colto un po’ di segnali che dimostrano che Andrea e Giulia si stanno di nuovo rivedendo.

Non ci è ancora dato se i due sono veramente tornati insieme, ma per la prima volta da ci quando si sono lasciati sembrano di nuovo sereni. Potrebbero essere tornati veramente? I fans sono convinti di sì, ma fin quando non lo confermeranno loro non possiamo saperlo.