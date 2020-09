Grande Fratello, svelato il passato tragico di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, infatti, ha perso la sua fidanzata quando aveva soltanto 24 anni

Nella casa del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ha avuto modo di raccontare la storia della sua vita. Diventato noto per essere il figlio di Alba Parietti, è molto più che un figlio d’arte, anche se ha un rapporto molto forte con la sua famiglia. Con Alba è odio e amore, si scontrano molto ma si amano tanto. Ha raccontato che anni fa ha avuto paura di perdere la sua mamma quando ha scoperto tramite il telegiornale che Alba aveva avuto un incidente stradale gravissimo, e che stava per rimetterci la vita. Alba però n’è uscita più forte di prima: a perdere la vita invece, sempre in un incidente stradale, è stata la sua fidanzata Luana.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini ha perso la sua fidanzata quando era molto giovane

I due erano molto innamorati, sono stati il primo amore l’uno dell’altro e pensavano che sarebbero stati insieme per sempre. Poi nel 2006, un incidente stradale terribile gliel’ha portata via. Da lì la sua vita è cambiata totalmente. Ieri durante la puntata ha avuto modo di parlarne. “Luana era vita, e quando sei vita non puoi mai essere morte” ha detto Francesco. Poi ha raccontato di essere molto felice oggi con la sua Cristina. Alfonso lo ha rassicurato, dicendogli che probabilmente è stata proprio Luana a mandargliela, perché con lei ha ritrovato la felicità e ha riscoperto il significato della parola amore.

Nella casa erano in molti a non conoscere la vera storia di Francesco, e sono rimasti molto colpiti da quello che ha raccontato. Il figlio di Alba ha dimostrato di essere una persona straordinaria, e che merita di essere scoperta al di là dei suoi legami familiari.