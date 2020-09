Grande Fratello, Tommaso Zorzi sbotta contro Pupo: “Str**o, me ne vado”

Tommaso Zorzi sbotta contro Pupo: “Se è questo il gioco, me ne vado”. Il Grande Fratello Vip stasera ha visto l’influencer scagliarsi contro l’opinionista

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha avuto uno scontro con Pupo che ha fatto molto discutere. Alfonso Signorini ha mandato una clip in cui i ragazzi della casa imitavano Gabriel Garko e Adua Del Vesco, durante il momento del coming out. Tommaso, invece, ha imitato Barbara D’Urso che ospita i due nel suo programma e ha fatto una battuta che è stata da molti considerata “omofoba”, nonostante lui sia omosessuale. Quando è stato accusato di questo, in puntata, Pupo si è aggregato all’attacco dicendo: “Mi chiedo quando smetteremo di vedere il personaggio e cominceremo a vedere la persona”. Lui, a quel punto, non è riuscito proprio a stare zitto.

Tommaso Zorzi contro Pupo in puntata: “Non mi piacciono queste frecciatine gratuite”

“Ho parlato di mio padre, mi sono raccontato, ho pianto, cosa devo fare di più? Se tu hai visto soltanto quel minuto in cui faccio lo scemo e scherzo, allora non so che dirti” ha risposto Tommaso. Pupo a quel punto ha insistito, ripetendo più volte la stessa cosa, fino a che non è stato chiuso il collegamento. L’influencer, arrabbiato, si è sfogato con i suoi compagni: “Non puoi farmi passare in questo modo soltanto perché ho fatto una battuta, io sono tanto altro e l’ho dimostrato. Ho parlato di coming out per ore qui dentro, mi sono sfogato, ho detto tante cose importanti, e mi fate passare come omofobo? A me? Allora sei str**o”.

Pupo non è più intervenuto, Alfonso invece sì, e ha rassicurato Tommaso che questa battuta “infelice” non è stata che una sola cosa negativa che ha fatto tra le mille positive.