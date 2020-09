Il segreto per vivere 100 anni? lo svela uno studio americano

Tutti vorremo vivere a lungo, diciamo intorno ai 100 ma come è possibile sopravvivere così a lungo? Qualcuno lo ha scoperto in America

Uno studio sulla longevità fatto in un Università della Georgia ci svela il segreto per vivere più a lungo. Ci sono tanti fattori che predispongono il corpo a vivere più a lungo, quindi non è perfettamente chiaro quale di questi funzioni meglio e in che modo. Dopo aver studiato attentamente casi di persone che arrivavano fino a 100 anni, gli studiosi hanno individuato questi fattori.

La causa principale della longevità è sicuramente dovuto ai geni e allo stile di vita. Di preciso il 30% della lunga vita dipende dai geni. Un’altro fattore importante è la serenità con la quale le persone affrontano la vita. Bisognerebbe preoccuparsi meno del futile e dei problemi degli altri. Alcune cose che aiutano dunque, sono: stile di vita sano, tanto esercizio fisico e mentale, mangiare bene e sano, vivere sereni psicologicamente sopratutto e non avere ritmi di vita frenetici.

Le tisane e alcuni cibi aiutano a vivere più a lungo?

Per rispondere alla domanda frequente di molte persone, se mangiare alcuni cibi rispetto ad altri aiuta a vivere più a lungo. La risposta è che sicuramente alcuni cibi hanno proprietà molto positive rispetto ad altri. E mantenere un regime alimentare che include erbe e alimenti a base naturale, sicuramente aiuta a vivere meglio e più a lungo. Le verdure e la frutta sono considerate preventive per molte patologie gravi. La carne rossa invece andrebbe mangiata una volta ogni tanto. Il pesce sicuramente è meglio rispetto alla carne. Ma ci sono molte variabili e dipende anche dalla provenienza dei cibi.

Un’altro fattore davvero determinante è la storia clinica della famiglia, infatti spesso molte malattie sono genetiche e si tramandano da generazione in generazione. Come vedete i fattori sono davvero molti, pertanto non esiste un elisir di giovinezza ne un’acqua miracolosa che fa vivere per sempre. Però lo stile di vita aiuta sicuramente.

