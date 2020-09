Justine Mattera in intimo su Instagram, fan in estasi: una dea sexy – FOTO

Justine Mattera continua a far sognare i suoi followers su Instagram: un fisico da urlo in lingerie per la showgirl italoamericana

Ha ormai quasi 50 anni, ma ha il fisico, la verve e una sensualità di una ragazzina. E’ l’inconfondibile e intramontabile Justine Mattera, showgirl statunitense ma ormai da tempo italiana d’adozione. Classe 1971, lavora nel nostro paese fin dal 1994. Presenza fissa in tutti questi anni del panorama televisivo nostrano, si è fatta notare non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua poliedricità. Alle esperienze da cantante, ha unito quelle da attrice al cinema ma anche in teatro. Famosa a cavallo del nuovo millennio per essere stata sposata con il compianto Paolo Limiti, ha mantenuto, come dicevamo, in tutto questo tempo un aspetto più giovanile che mai. Merito della sua passione per l’attività fisica, che lei non ha mai nascosto e che aveva confessato, durante il lockdown, come le fosse mancata molto. Nell’ultima estate, l’abbiamo vista alle prese sia con la tavola da surf, al mare, o in canoa, che in lunghe passeggiate in bici in montagna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Justine Mattera è un sogno, body bianco aderente e senza reggiseno – FOTO

Justine Mattera, lingerie provocante e fisico da sogno