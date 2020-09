Serie A Lazio Atalanta dove vederla, gli schieramenti scelti dai due allenatori e come fare per seguire il recupero della 1/a giornata in tv.

Si gioca mercoledì 30 settembre 2020 il match Lazio-Atalanta. Si tratta di uno dei tre incontri della 1/a giornata rinviati a causa delle complicazioni legate al Coronavirus ed anche perché la stagione del club bergamasco è finita ad agosto inoltrato.

Gli altri sono Benevento-Inter ed Udinese-Spezia. La partita vede entrambe le compagini affrontarsi con il morale alto, dopo che tutte e due le squadre hanno vinto al loro esordio in campionato, avvenuto difatti al secondo turno. La Lazio ha espugnato Cagliari con un comodo 2-0 mentre l’Atalanta ha avuto la meglio d’autorità in casa del Torino per 4-2. I precedenti di Lazio Atalanta recitano tale ruolino: 21 vittorie per la compagine romana, 18 pareggi e 13 affermazioni dei lombardi, limitatamente agli incontri disputati a Roma. Anche se l’ultima affermazione dei padroni di casa non è proprio recente, con il 2-1 del gennaio del 2017. L’ultimo precedente è il 3-3 della passata stagione, il 19 ottobre 2019.

Lazio Atalanta dove vederla: canali ed orario del match

La partita Lazio Atalanta e dove vederla. Si gioca mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 20:45. La partita verrà trasmessa sui seguenti canali in esclusiva Sky.

Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e

Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 251 del satellite)

app Sky Go per abbonati per dispositivi iOS ed Android

Now Tv tramite acquisto di pacchetti gare Serie A

Rai Radio 1

Serie A Lazio Atalanta probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

