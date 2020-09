Maestra d’asilo condannata a morte, ha avvelenato 25 bambini

Una maestra di una scuola materna cinese è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini e averne ucciso uno. Lo riportano i media locali

JIAOZUO – Come riportano i media locali, Wang Yun, una maestra di una scuola materna cinese è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini e averne ucciso uno. L’episodio è stato reso noto a marzo dello scorso anno, e aveva scioccato la Cina facendo in poco tempo il giro del mondo. Lunedì scorso un tribunale locale di Jiaozuo ha condannato a morte la signora Wang.

Wang Yun era stata arrestata lo scorso anno dopo che i bimbi di un asilo nella città di Jiaozuo, Cina centro-orientale, erano stati portati d’urgenza in ospedale dopo aver mangiato la colazione. Uno dei bambini avvelenati è morto in ospedale a gennaio dopo aver trascorso 10 mesi in ospedale

LEGGI ANCHE -> Barista morto nell’incidente, folla ai funerali

La Corte di Giustizia ha spiegato che la donna – descritta come “spregevole e feroce” – ha messo il nitrato di sodio nella colazione dei bambini seguiti da una sua collega per vendetta dopo un litigio sulla gestione della struttura. Il nitrato di sodio è un elemento usato normalmente come additivo alimentare per la stagionatura della carne, ma che può essere tossica in quantità elevate e soprattutto se somministrato a bambini piccoli.

Wang Yun era avvezza alla pratica dell’avvelenamento, infatti è accusata anche di un precedente incidente in cui aveva acquistato del nitrato online e avvelenato suo marito che aveva subito ferite lievi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.