Maltempo, oggi è allerta gialla in quattro regioni

Ancora maltempo sull’Italia ed in particolare al sud con quattro regioni in allerta: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Bel tempo al centro e al nord

Il maltempo non si placa sulla nostra penisola e l’arrivo dell’autunno sembra più difficile che mai. Sono stati giorni duri per alcune zone del Paese e pare che ancora non sia tutto finito.

Ieri le regioni ad essere più colpite sono state la Toscana e la Campania. È qui che hanno sofferto le aree tra Salerno e Avellino. A Sarno si è rivissuto l’incubo di 32 anni fa che ha spezzato la vita a 160 persone, questa volta per fortuna senza feriti. Gli smottamenti hanno portato a valle nuovamente colate di fango e detriti. Sono circa 250 persone le persone che sono state evacuate.

Per oggi il Dipartimento della protezione civile ha emesso l’allerta gialla su quattro regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Duqnue serve ancora attenzione. Soleggiato, invece, tra il Nord e il Centro.

Ma la tregua non durerà molto e da giovedì è in arrivo una nuova perturbazione che porterà un diffuso peggioramento del tempo al Nordovest dove torneranno le piogge e temperature a ribasso. Nel resto della penisola tempo abbastanza stabile e temperature in aumento.

LEGGI ANCHE –> Italia, possibile un nuovo lockdown: due regioni a rischio

Maltempo, mai un settembre così freddo da 50 anni

Freddo, pioggia e vento hanno portato un arrivo troppo anticipato dell’autunno e settembre si sta per chiudere con temperature che non si vedevano da tempo. Secondo gli esperti, sotto il profilo termico, un settembre così freddo non s registrava da 50 anni.

Temperature così basse, tipiche del mese di ottobre, erano diventate inusuali negli ultimi anni. C’è da segnalare che Milano e Torino, domenica 27 settembre hanno registrato rispettivamente 5 e 4 gradi di notte. Ma non sono delle eccezioni. Valori così bassi si sono avvertiti anche in tutto il Nord con minime al di sotto dei 10 gradi.

LEGGI ANCHE –> Covid, Spagna nella paura: primi in Europa per contagi

Al Nord l’Alta pressione sta per recuperare terreno ma al Sud il peggio non è ancora passato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.