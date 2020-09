Maria De Filippi, la rivelazione choc: “Ero terrorizzata”

Maria De Filippi come non l’abbiamo mai vista. La conduttrice confessa di aver vissuto mesi non facili: agitata e impaurita

Maria De Filippi è una donna tutta d’un pezzo, lo sappiamo tutti. E forse è anche per questo che il pubblico la ama così tanto. Lei che è forte, atletica ma anche simpatica e irriverente. Maria è mille sfaccettature e in questi anni di televisione lo ha dimostrato con tutti i suoi programmi.

Una vera rivelazione è stata a Tu si que vales dove al fianco di Getty Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari oltre che a giudicare i concorrenti si diverte tra giochi e sfide impossibili. Nonostante la vediamo sempre in tv anche con i suoi programmi storici come Uomini e Donne, C’è Posta Per Te e Amici, Maria è molto riservata e non ama parlare della sua vita privata.

Piuttosto del suo lavoro e dei suoi progetti, di questo non ha mai detto no nelle interviste. È al suo lavoro che non rinuncia mai, affinché sia tutto perfetto. E proprio in riferimento al suo lavoro, oltre che al suo privato, la moglie di Costanzo al settimanale Oggi ha parlato di qualcosa che finora non aveva mai detto.

Maria De Filippi impaurita, la verità sui mesi del Covid