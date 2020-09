Massimiliano Morra, sganciata la bomba: “Gay e fidanzato per finta”. Concorrente del Grande Fratello Vip, ieri nella casa ha ricevuto una sorpresa dalla sua fidanzata Dalila

Massimiliano Morra è uno dei protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip. Lui e Adua Del Vesco hanno fatto scoppiare il fenomeno dell’Ares Gate, raccontando nella casa più spiata d’Italia di essere stati vittima di qualcosa di molto oscuro insieme a tanti loro colleghi. Il primo che si è fatto avanti è stato Gabriel Garko, facendo coming out, e da qui è diventato tutto più chiaro. Tra relazioni finte, sotterfugi e tanto altro, in molti di questi attori non hanno potuto rivelare la propria vera identità. E a Pomeriggio Cinque, sono convinti che tra questi ci sia Massimiliano. A sganciare la bomba, è stato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

Massimiliano Morra gay e fidanzato per finta? Bomba sganciata nello studio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

“Lory Del Santo mi ha detto che Massimiliano ha un lato oscuro. Che si avvicina alle donne, e quando è arrivato il momento di concludere, si tira indietro” ha rivelato, e non solo. “Pare che Dalila, la sua fidanzata, sia solo una finta fidanzata. E pare che sia comparsa dal nulla, solo dieci giorni fa, quando prima non si era mai parlato di lei. Dicono che sia un’attrice e che recita questo ruolo: quello della fidanzata di Massimiliano”. In studio hanno discusso ampiamente della faccenda. C’è chi ci crede, dicendo di aver sempre sostenuto che l’attore fosse gay, e chi invece non ci crede affatto come Ciacci che sottolinea che se ne sarebbe accorto se l’attore fosse stato gay.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Insomma, qual è la verità? Anche Massimiliano vittima dell’Ares come Garko, o sono soltanto voci di corridoio senza un fondo di verità?