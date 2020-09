Aveva preso parte ad una delle prime edizioni di ‘Masterchef’, adesso è diventata così. Lei è un vero splendore e racconta la sua esperienza in tv.

All’interno delle tante edizioni di ‘Masterchef‘ andate in onda in quasi 10 anni, di concorrenti ai quali il pubblico si è affezionato ce ne sono tanti. Tra questi figura anche lei, Beatrice De Tullio, 29 anni, che partecipò alla terza stagione del noto cooking show nella sua versione italiana.

La De Tullio si piazzò al nono posto finale ma questo è solo un dettaglio. Infatti il percorso compiuto si è dimostrato importante per una crescita personale importante. Poi c’è anche una curiosità che riguarda la partecipazione di Beatrice a ‘Masterchef’. Infatti lei a tutt’oggi risulta l’unica partecipante ripescata a seguito della sua eliminazione. Gli aficionados del programma che si svolge ai fornelli ricorderanno che a Bea costò cara la prova di pasticceria, dove sbagliò a preparare del pan di spagna. Qualche settimana dopo, i giudici di ‘Masterchef’ optarono per una nuova prova speciale al quale fare partecipare tutti i concorrenti fin lì eliminati. Questo allo scopo di farne entrare in gara uno. E fu proprio lei a spuntarla. La bella abruzzese, a qualche anno di distanza da quella avventura in televisione, ha poi svelato alcuni retroscena in merito.

Masterchef, Beatrice De Tullio bellissima e super realizzata