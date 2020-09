Meteo, dopo la tempesta torna il caldo in una regione

Meteo, in Sardegna, dopo maestrale e pioggia ritorna il caldo: temperature in rialzo. Schiarite e rialzo generale delle temperature

In pochi giorni l’Italia sta affrontando un calo netto delle temperature grazie al maltempo che soltanto oggi ha avuto tregua in molte zone del paese. In molti tratti si sono verificati nubifragi e allagamenti con alcune zone che hanno rischiato grosso come nell’avellinese, in Campania. Tuttavia, gli sbalzi non sembrano avere tregua. Dopo la tempesta arriva il sereno e anche troppo. In alcune zone del Sud e delle isole tornerà addirittura il caldo a fare da contraltare ad una settimana di calo delle temperature, pioggia e nubifragi. Il caldo, infatti, è pronto a tornare in particolar modo in Sardegna. Si toccheranno nuovamente i 30 gradi centigradi.

Meteo, in Sardegna torna il caldo

Il caldo, però, sarà soltanto temporaneo. Dovrebbe essere il primo weekend di ottobre ad essere caratterizzato dall’anomalo rialzo delle temperature. Dopo, è previsto un nuovo calo un po’ in tutta Italia. A partire dal nord del paese ci saranno nuovamente maltempo e calo termico. La Sardegna non sarà risparmiata, ma sicuramente per qualche giorno avrà un ultimo assaggio d’estate. La temperatura salirà prossima a quasi 30°C su varie località. E’ aria calda che arriva dal Nordafrica, ma che durerà pochi giorni. In linea generale, le temperature di ottobre saranno addirittura più basse della media. Una boccata di aria calda e poi giù, nuovamente, grazie alle piogge e non solo. La prima decade di ottobre dovrebbe essere abbastanza fresca, sovente nuvolosa, con qualche pioggia, poi con alcune occasioni di temporali più consistenti.

Queste le temperature delle principali località di mare della Sardegna per i prossimi giorni:

Girasole 28.1°C

Fordongianus 28°C

Allai 27.9°C

Arbatax, Villaputzu 27.8°C

Muravera 27.7°C

Foddini 27.6°C

Ollastra, Tortolì 27.5°C

Lotzorai, Orosei, Villanova Truschedu, Zerfaliu 27.4°C

Siamanna, Siapiccia 27.3°C

Ballao, Porto Tramatzu, Simaxis, Solarussa 27.2°C

Bauladu, Cagliari-Sant’Avendrace, Tramatza 27.1°C

Assemini, Siamaggiore, Uta, Villaurbana 27°C

Bari Sardo, Palmas Arborea, San Vero Milis, Tadasuni, Zeddiani 26.9°C

Cagliari-Is Mirrionis, Las Plassas, Ottana, San Vito, Villamar 26.8°C

Asuni, Baratili San Pietro, Cagliari, Cagliari-Sant’Alenixedda, Decimomannu, Furtei, Oristano, Santa Giusta 26.7°C

Bidonì, Elmas, Milis, Nurachi, Palau, Riola Sardo 26.6°C

