Naike Rivelli e Ornella Muti nude in campagna con lato B in evidenza – FOTO

Naike Rivelli e Ornella Muti nude su Instagram: mamma e figlia incantano i followers sfoggiando un lato B assolutamente perfetto, foto.

Naike Rivelli e Ornella Muti incantano i followers mostrandosi completamente nude nell’ultima foto pubblicata da Naike su Instagram. Di spalle, abbracciate, mamma e figlia incantano sfoggiando un fondoschiena assolutamente perfetto. La bellezza fa parte del DNA della famiglia Muti e Naike, condividendo uno scatto in cui mostra non solo la propria bellezza, ma anche quella della madre, lo dimostra.

“Che bone”, “Tutta la mamma”, “Uno spettacolo”, “Divine”, “Stupende”, scrivono i followers di Naike Rivelli anche se c’è chi chiede di chi siano i fondoschiena della foto. Uno scatto artistico per Naike che continua a far sognare i fans condividendo immagini in cui si mostra in totale libertà.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Cristina Marino, un bacio indimenticabile a occhio coperto – FOTO

Naike Rivelli nuda: “Trapuntina people”