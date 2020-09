Netflix, primi scatti dal set di The Crown: due nuovi importanti personaggi

The Crown, rilasciata la data di uscita della nuova stagione. I primi scatti dal set immortalano due donne che hanno fatto la storia d’Inghilterra.

Uscirà il 15 novembre su Netflix la nuova attesissima stagione di The Crown. La serie narra con minuzia di particolari e precisione storica la vicenda dei reali inglesi ed in particolare della regina Elisabetta II, dagli anni ’40 ai giorni nostri. La serie ha il pregio di presentare la società inglese a tutto tondo, scivolando tra i meandri della vita di corte ed aprendosi poi a scenari più ampi, fino a toccare gli eventi salienti degli ultimi ottant’anni.

The Crown, arrivano Lady Diana e Margaret Thatcher

La quarta stagione si aprirà con l’inizio degli anni Settanta e la comparsa sulla scena di Lady Diana, “principessa del popolo” che tanta parte ha avuto negli intrighi e nelle relazioni di corte di fine ‘900. Nell’atmosfera di austerità degli anni di Margaret Thatcher, la regina Elisabetta e suo marito si ritrovano alle prese con il problema della successione al trono. Il rapporto tra Carlo e Diana sembra l’evento mediatico ideale per distrarre l’attenzione dell’opinione pubblica dalle azzardate mosse del governo, che presto trascinerà tutto il paese nella guerra delle Falkland.

La quarta stagione di The Crown vede dunque la comparsa di due donne che hanno fatto la storia non solo della politica, ma anche della vita del popolo inglese. Secondo quanto preannunciato da Netflix, a prestare il volto a Lady Diana saranno due diverse interpreti (Emma Corrin per la sua versione giovanile ed Elizabeth Debiki dalla quinta stagione in poi). Per quanto riguarda Margaret Thatcher, a Gillian Anderson, già conosciuta dagli appassionati di Netflix per il suo ruolo in Sex Education.

