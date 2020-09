Ogni Mattina, Alessio Viola sui social dopo l’incidente: “Sto meglio”

Alessio Viola, giornalista e conduttore del programma in onda su Tv8 Ogni Mattina è tornato a parlare sui social dopo l’incidente. “Che tranvata! Ora sto meglio”

Il giornalista e conduttore di Tv8 Alessio Viola che conduce insieme ad Adriana Volpe il programma “Ogni Mattina”, è tornato sui social a parlare del suo incidente in moto avvenuto qualche giorno fa. Il giornalista che si è mostrato allo scoperto sui social con una evidente fasciatura al naso e lividi scuro attorno agli occhi per rassicurare quanti lo seguono del fatto che sta meglio.

Adriana Volpe, presentatrice dal 29 giugno scorso del programma “Ogni Mattina” quindi è momentaneamente sola alla conduzione dopo l’abbandono di Viola al lavoro per cause di forza maggiore. Alessio Viola come detto è stato vittima di un incidente avvenuto in motorino che gli ha causato la frattura del setto nasale. Le sue condizioni di salute sono tuttavia rassicuranti.

Su Twitter il giornalista si è mostrato con cerottone sul naso e occhi lividi, volto tumefatto ma ancora desideroso di scherzare sulla sua condizione fisica.

Viola scherza sui social, “A Roma si dice ‘na tranvata”

Alessio Viola ha fatto preoccupare il pubblico e allora ecco che attraverso un post su Instagram e Twitter, ha deciso di tranquillizzare tutti con allegata caricatura dell’urlo di Munch.

“A Roma si dice ‘na tranvata. A Milano non so come di dica, ma l’ho presa. Va meglio. Intanto vorrei ringraziare tutti per l’ondata straordinaria di affetto che ho ancora nel telefono. Grazie Marta, grazie prof (ti devo un naso), ringrazio le mie Zangrille Marianna, Micol, Bea, Celestina, gli amici, i colleghi, davvero tutti, tanto! Per l’aiuto, gli abbracci, i come stai e i quando torni. A presto”.

Visualizza questo post su Instagram Cheeeese 💜🤗 @tv8it @skyitalia @ognimattina_tv8 Un post condiviso da Alessio Viola (@alessioviola) in data: 29 Lug 2020 alle ore 12:26 PDT

Dopo la frattura del setto nasale per lui saranno necessarie due settimane di stop. Verrà sostituito per una settimana da Monica Peruzzi, giornalista di Tv8 e poi da Daniele Piervincenzi, inviato del programma, per la seconda settimana.

