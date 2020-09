Oroscopo, ogni segno zodiacale ha il suo portafortuna. Un amuleto o un oggetto particolare che aiuta nei momenti più difficili.

Ogni segno zodiacale ha il proprio amuleto o in generale un portafortuna che consente di affrontare le giornate in maniera positiva. Il portafortuna se scelto bene, può conferire a chi lo porta con sé energie positive e caccia tutte le influenze negative che girano attorno.

Ariete: I nati sotto il segno dell’Ariete hanno un simbolo potente da usare contro le energie negative: il pepe. Utile sul portachiavi o in generale su ogni oggetto di uso quotidiano.

Toro: Buddha o quadrifoglio. Ciondoli o statuetta della divinità potrebbe proteggere casa propria da flussi di energia negativa.

Gemelli: Per i nati sotto il segno dei Gemelli, lo yin-yang è il portafortuna più adatto: la massima espressione dell’equilibrio, aiuta a cacciare il male che quotidianamente infastidisce i Gemelli.

Cancro: Luna, un ciondolo da portare con sé. Perfetto nei gioielli, garantisce ai Cancro energie positive.

Leone: Portafortuna strong per i nati sotto il segno del leone, il drago in miniatura protegge dalle brutte vibrazioni che derivano dalle invidie altrui.

Vergine: La stella a cinque punte, ottimo come portafortuna ma anche come amuleto che garantisce una certa stabilità nella vita quotidiana.

Amuleti e portafortuna, cosa prevede l’Oroscopo

Bilancia: I nati sotto il segno della Bilancia hanno bisogno di cacciare le energie negative. Secondo l’Oroscopo è ideale usare dei ciondoli a forma di piramide da portare con sé.

Scorpione: Per i Scorpione la portafortuna è correlata a due animali, il pesce e il gatto. Interscambiabili, cacciano le cattive vibrazioni.

Sagittario: Portafortuna sempre appartenente al regno animale, il gufo che controlla gli effetti negativi derivante dal malocchio. Sia come oggetto per la casa che come ciondolo personale.

Capricorno: Al pari del Toro, i Capricorno riceverebbero energie positive dall’immagine del Buddha. In alternativa, la tartaruga può essere un rimedio per allontanare riflessi negativi sulla propria persona.

Acquario: Un ciondolo a forma di uccello, simbolo di libertà anche dalle negatività quotidiane. In alternativa, un’immagine che riproduce una piramide.

Pesci: Per i Pesci un portafortuna appartenente al mondo sacro: il crocifisso, simbolo di lotta contro il male.

