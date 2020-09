Omicidio nella notte a Prato, un uomo avrebbe ucciso a coltellate l’amico e ferito la moglie di quest’ultimo.

Un terribile omicidio si è consumato nella scorsa notte a Prato, dove un uomo di 44 anni è stato ucciso a coltellate nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima si trovava in casa con la moglie ed un amico, tra i tre sarebbe nata una discussione culminata nel sangue. L’amico della coppia avrebbe estratto un coltello ed aggredito i due. Ad avere la peggio è stato il 44enne raggiunto alla gola da un fendente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, allertati dalla moglie della vittima, che rimasta ferita è fuggita in strada chiedendo aiuto.

Durante la scorsa notte, tra lunedì 28 e martedì 29 settembre, si è consumato un brutale omicidio a Prato, all’interno di un’abitazione sita in via Firenze. La vittima è un uomo di 44 anni, Mirko Congera. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Messaggero, il 44enne si trovava in casa insieme alla moglie Daniela ed un amico, tra i tre sarebbe scoppiata una discussione per motivi ancora non chiari. Improvvisamente l’uomo, un 43enne italiano nato in Belgio, avrebbe estratto un coltello ed aggredito la coppia. Ad avere la peggio Congera che sarebbe stato raggiunto da una coltellata alla gola che non gli ha lasciato scampo. La moglie, rimasta ferita nell’aggressione, è riuscita a fuggire in strada chiedendo aiuto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri ed i soccorsi del 118. Lo staff medico non ha potuto far nulla per il 44enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. La donna è stata, invece, trasportata in ospedale, dove sarebbe ricoverata non in pericolo di vita.

I militari dell’Arma che hanno avviato le indagini, come riporta Il Messaggero, hanno fermato il presunto responsabile e lo hanno portato in caserma. L’uomo pare avesse ancora indosso i vestiti insanguinati quando è stato fermato dai militari dell’Arma.

Gli inquirenti adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare i motivi che avrebbero scatenato la lite sfociata nel sangue. Sconvolta l’intera comunità di Prato, una volta diffusasi la notizia del brutale omicidio.

