Una meraviglia davvero difficile da descrivere a parole, Raffaella Fico resta sempre una donna fantastica, di quelle che ogni uomo desidera.

Semplicemente bellissima. È Raffaella Fico, che su Instagram è solita deliziare i suoi ammiratori con tante fotografie dal contenuto decisamente conturbante. Lei non è più la ragazzina un pò svampita alla quale però le si perdona tutto per via delle sue evidenti qualità fisiche.

A quasi 33 anni (li compirà a gennaio, n.d.r.) ormai Raffaella è una donna fatta e finita. Uno status che le è proprio in realtà già da tempo, da quando nel 2013 ha dato alla luce la bellissima figlia Pia dalla precedente relazione avuta con Mario Balotelli. Tra lei ed il calciatore (attualmente senza squadra dopo la non positiva esperienza con la maglia del Brescia) i rapporti sono tornati ad essere molto buoni proprio in virtù dell’affetto da genitori che lega entrambi alla loro bambina. Ma ognuno ha intrapreso da tempo strade diverse in ambito sentimentale.

Raffaella Fico, uno splendore indescrivibile

Visualizza questo post su Instagram • Few nights ago .. 🌹 Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella) in data: 16 Set 2020 alle ore 9:08 PDT

Per quanto riguarda la Fico, adesso lei risulta fare coppia fissa con Giulio Fratini, con il quale di recente ha vissuto anche una bella vacanza a Mykonos. Mentre in precedenza i due si erano fatti vedere dapprima a Positano e poi a Forte dei Marmi, che resta sempre una gettonatissima meta estiva da parte di molti vip. Intanto lei coltiva la propria immagine su Instagram e si mostra così, affascinantissima, talvolta elegante, talvolta in tenuta sportiva. Ed a volte anche senza veli in vasca da bagno. Un vero splendore.

Visualizza questo post su Instagram • Dreaming Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella) in data: 20 Set 2020 alle ore 6:25 PDT



