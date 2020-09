Europa League, Rio Ave-Milan: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in streaming

Tutto su Rio Ave-Milan, gara playoff da dentro/fuori, che precede la fase a gironi d’Europa League: precedenti, statistiche e dove vederla in streaming

Dopo aver divorato successi in quantità industriale dal post-lockdown la carovana di Mister Pioli si prepara all’appuntamento decisivo per la partecipazione alla prossima Europa League.

Il cammino pre-europeo dei rossoneri è iniziato in terra irlandese, dove il Milan ha sfidato e liquidato la pratica Shamrock Rovers con Ibrahimovic e Calhanoglou sugli scudi. La tempestiva positività al coronavirus di “Dio” Zlatan ha cambiato le gerarchie del modulo di Mister Pioli. Nonostante la pesantissima assenza in attacco, la musica e l’affiliazione con il “gol” non sono mancati. Il Milan ha fatto di un sol boccone Bologna, Bodo/Glimt e Crotone in successione, contando sull’ottimo stato di forma dell’intero gruppo, orfano del suo punto di riferimento.

Oggi è già arrivato il tempo di tirare le prime somme della stagione e capire dove veramente questa squadra può arrivare. Appuntamento dunque a giovedì 1 Ottobre alle ore 21:00, in collegamento con l‘Estadio do Rio Ave di Vila do Conde, in Portogallo, per il confronto decisivo con il Rio Ave: la vincente (in gara secca) guadagnerà il pass d’accesso ai gironi dell’EL 2020/2021.

Rio Ave-Milan: dove vedere la sfida in tv e streaming

In linea con le ultime trasmissioni delle partite europee del Milan, il match sarà possibile seguirlo in diretta streaming su DAZN 1. Per la diretta televisiva bisognerà collegarsi con il portale in abbonamento, per tutti coloro che hanno aderito al pacchetto in offerta “Sky-DAZN” al costo di 9,99 Euro, presente sul decoder di Sky, al canale 209, inserendo username e password.

In alternativa si consiglia di scaricare l’applicazione “DAZN” da “Play Store” di smartphone o tablet e ricorrere alle opzioni suddette, oppure collegare il proprio televisore smart ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile, inoltre, scaricare l’app per chi possiede un dispositivo console, come PS4 e la vasta gamma di versioni XboX in commercio.

Rio Ave-Milan: le probabili formazioni

Il Milan di Mister Pioli ritrova un partner d’attacco, molto utile alla causa: Rafael Leao. Il portoghese (subentrato per uno “spezzone” di gara a Crotone) è appena guarito dal virus e molto probabilmente partirà dalla panchina. Sull’altra sponda del “fiume”, l’ex coach laziale, invece dovrà rinunciare alle prestazioni di Ante Rebic, uscito anzitempo dal terreno di gioco dello Scida, a causa di una lussazione alla spalla

Nella formazione inziale anti-Rio Ave in porta ci sarà il solito Gianluigi Donnarumma, a rendere difficile la vita di Piazon e compagni. La difesa sarà composta dai soliti e unici Kjaer e Gabbia che ultimamente stanno facendo gli “straordinari”, accelerando il processo di maturità e migliorando vistosamente, di partita in partita, l’intesa difensiva. Il tutto, considerate le assenze di “massa” di Romagnoli, su tutti, Musacchio e Duarte (positivo al Covid). Ai loro lati agiranno in qualità di terzini, i soliti e irrinunciabili “motorini” con Calabria e Theo Hernandez a presiedere le fasce.

Davanti all’ossatura difensiva, voci vicino alla squadra fanno sapere di un rientro dal primo minuto di Bennacer, in vantaggio su Tonali (partito titolare a Crotone), al fianco dell’inossidabile Frank Kessiè, pronti a fare da schermo alle verticalizzazioni portoghesi.

Sulla linea dei trequartisti ci sarà l’imprescindibile “direttore d’orchestra” della manovra offensiva milanista, Hakan Calhanoglou, con ai lati Castillejo e uno tra Saelemakers e Brahim Diaz. Quest’ultimo, presunto avvantaggiato ha lasciato il segno nel secondo dei due centri, grazie ai quali il Milan ha regolato il Crotone in campionato e per questo motivo gode di una certa preferenza ad oggi, nello scacchiere iniziale rossonero.

Come punta centrale, Mister Pioli è intenzionato a lanciare nuovamente dal 1′ il giovane primavera di Vimercate, Lorenzo Colombo, che ha dimostrato di aver aggirato a pieni voti le flebili voci di “pupillo” di famiglia, troppo “acerbo” per il calibro della causa rossonera.

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira. Allenatore: Mário Fernando Magalhães da Silva

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, B.Diaz; Colombo. Allenatore: Stefano Pioli

Rio Ave-Milan: il “fischietto” dell’incontro

La designazione arbitrale del match in programma giovedì 1 Ottobre alle ore 21:00 sarà affidata al “fischietto” esperto spagnolo, Jesùs Gil Manzano, “Signore” quasi abituale del clasico in Liga, Barcellona-Real Madrid.

I precedenti della classe arbitrale non portano bene alle squadre italiane. L’ultima direzione dello spagnolo risale al turno preliminare di EL tra Wolverampton e Torino, dove i granata uscirono sconfitti e con l’amaro in bocca, per non aver centrato l’obiettivo “gironi”.

Potrà essere dunque un’occasione di riscatto per i rossoneri, come tutti gli appassionati di calcio tricolore e di Milan si augurano.

Rio Ave-Milan: i precedenti

Non ci sono precedenti diretti tra le due squadre, ma quando il Milan durante la sua gloriosa storia ha incontrato avversarie della penisola Iberica ha solo ricordi al “miele d’api”. Dalla finale della più antica Coppa Dei Campioni, firmata dalla rete di Frank Rajkaard, che condusse i rossoneri sul tetto dell’Europa che conta, al più recente successo in terra lusitana, quando nel 2003, un certo Andry Shevchenko mandò in visibilio i tifosi del Milan, siglando il gol partita che portò in bacheca l’ennesimo trofeo: la Super Coppa Europea.

La tradizione dunque sorride ai ragazzi di Mister Pioli che però non dovranno fare l’errore di sottovalutare un avversario, comunque temibile dal punto di vista tecnico, oltre che galvanizzato dall’aver “stroncato” le ambizioni europee del più blasonato team turco, del Besiktas

