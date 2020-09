Sono arrivate terze nella terza edizione di X Factor, chi sono e cosa fanno oggi

Forse non tutti se le ricorderanno, perché la loro carriera non ha ottenuto la spinta necessaria per emergere davvero nonostante si siano classificate al terzo posto a X Factor

Nel 2009 venne anticipata la messa in onda della terza edizione di X Factor, soltanto cinque mesi dopo il termine della precedente. Al timone sempre Francesco Facchinetti mentre la giuria subì una modifica. Morgan e Mara Maionchi continuarono a occupare le loro sedie, mentre venne sostituita Simona Ventura. Al suo posto la cantante e moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori. Un’edizione che viene ricordata per aver lanciato un artista. Un ragazzo che nel decennio successivo conquisterà il pubblico ottenendo un posto tra i maggiori artisti italiani: Marco Mengoni.

Il posizionamento sul podio del reality ha pero’ in realtà poco a che vedere con la possibilità di avere successo o meno al di fuori del programma. Ne fu un esempio Noemi, che non arrivò neppure in finale o Giusy Ferreri, che conquistò la medaglia d’argento. Nella terza edizione non andò benissimo alle terze classificate.

Le Yavanna, il trio di sorelle a X Factor

Nella terza edizione di X Factor le categorie erano così suddivise: a Morgan erano stati affidati i giovani, a Claudia Mori gli over e a Mara Maionchi i gruppi. Tra questi riuscirono a ritagliarsi un posto in finale le Yavanna. Un trio davvero particolare composto dalle sorelle Virginia, Letizia e Anita Racca, che hanno deciso di formare un gruppo di ispirazione fantasy, con tanto di orecchie a punta. Lo stesso nome della band è preso da un’opera letteraria di Tolkien. In molti sembravano non scommettere su di loro. Ma il duro lavoro di Mara Maionchi, che ha cercato in un certo senso anche di reinventarle, le ha sorprendentemente portate all’ultima puntata. Dopo aver presentato il singolo Una donna migliore, si posizionano al terzo posto.

Al termine del programma le Yavanna non riescono pero’ a ritagliarsi uno spazio nella scena musicale. Il loro primo, e unico, album arriverà solo cinque anni più tardi, nel 2014. Lo scarso riscontro le porta a sciogliersi poco dopo. Questa esperienza non ha tuttavia intaccato il loro legame indissolubile. Questo trio è stata la dimostrazione che non sempre un’ottima posizione all’interno di un talent faccia la differenza.

