Test personalità | scopri chi sei dal tuo mese di nascita

Data di nascita test personalità – Prendere come punto di riferimento la propria data di nascita non è prerogativa del solo oroscopo. Anche in psicologia e nello studio del comportamento, ci sono alcune correnti di analisi convinte di una cosa. E cioè che venire al mondo in un periodo specifico dell’anno risulta particolarmente influente su quella che è l’indole delle persone. Sarà davvero così? Fate la prova. Di seguito ci sono tutti i mesi dell’anno e la loro comune accezione in ambito test personalità. Ad ogni mese corrisponde una precisa descrizione individuale.

GENNAIO – Fisicamente siete spesso esposti a delle problematiche. I malanni di stagione possono risultare particolarmente ostici per voi. Che tendete a sopportarli meno rispetto ai nati in altri mesi dell’anno. Caratterialmente va molto meglio: amate l’organizzazione e l’ordine e siete delle persone particolarmente interessanti.

FEBBRAIO – Occhio al vostro essere sempre in movimento. Non riuscite mai a stare fermi, a volte anche per via della smania di farvi notare. Quanta creatività avete in voi. Anche per questo piacete agli altri. Ma alla fine vi connaturano gli estremi. Con voi o si va d’accordo oppure no.

MARZO – Senza vincoli e senza padroni, siete il cosiddetto spirito libero. Fate sempre di testa vostra e, pur essendo espansivi, selezionate accuratamente le vostre amicizie strette. Non dimenticate mai niente, sia di bello che di brutto.

Test personalità, i nati di aprile sono ottimisti

APRILE – Nascere in primavera favorisce la positività e l’ottimismo. È questo il vostro caso, e per via di questa influenza conducete il vostro percorso sia negli affetti che sul lavoro con serenità. A volte però arriva la burrasca, ed allora sono guai per chi vi ha davanti.

MAGGIO – Darsi da fare e risolvere i problemi quanto prima. Questo è il vostro mantra. C’è un obiettivo da raggiungere ed occorre centrarlo al più presto. Organizzazione e grande consapevolezza in voi stessi sono le vostre armi. In amore vi comportate allo stesso modo: se c’è qualcuno che deve soffrire, quello non siete voi.

GIUGNO – Oscillate tra il dovere e lo sfuggire le responsabilità. Almeno fino a quando non prendete coscienza dei problemi. Lo stesso atteggiamento in amore vi rende dolcemente detestabili. In fondo vi piace che qualcuno si prenda cura di voi.

Settembrini i più sensibili

LUGLIO – Determinati, concreti, fino all’ostinazione. Lavorate duro per ottenere i successi ed in ambito professionale siete pronti a tutto pur di emergere. Occhio però a non trascurare anche gli aspetti più profondi. Quando vi accorgete dell’esistenza di certe sfumature, cambiate totalmente.

AGOSTO – Veri leader senza macchia e senza paura, siete generosi e pensate soprattutto al bene altrui. Anche se questo dovesse comportare dei sacrifici a livello personale.

SETTEMBRE – Molto sensibili ed a metà strada tra l’essere introversi e l’aprirsi agli altri, avete una indole tipicamente da artista. Vi piace coltivare nuovi interessi, amplificati da un talento innato. Sarà che l’autunno vi rispecchia, ma a volte tendete ad una malinconica riflessività.

Come sono gli ultimi nati dell’anno

OTTOBRE – Anche per voi vale lo stesso di chi vi precede. Pure per tale motivo siete dei realisti, che tendono a vedere le cose sempre dal lato meno bello. Poi però succede che possiate sorprendervi per un qualcosa che invece si rivela essere positivo. Ed allora siete come bambini, gioiosi e finalmente espansivi. Anche voi sensibilissimi.

NOVEMBRE – Siete venuti al mondo quando ormai la stagione fredda avanza. Ma nonostante ciò, la affrontate bene. Con una salute di ferro ed un atteggiamento di decisione. Vi piace scoprire e conoscere nuove cose anche e sostanzialmente andate avanti senza problemi pure in solitudine.

DICEMBRE – Un periodo dell’anno molto bello in cui nascere. Di solito contraddistingue le persone dotate di tenerezza e di emotività interiore. Guai però se poi qualcuno vi fa arrabbiare. In ambito affettivo, necessitate delle attenzioni del partner.