Tragedia in Piemonte. Ritrovato il corpo di una giovane escursionista

Tragedia in Piemonte. Dopo ore di ricerche è stato ritrovata priva di vita la giovane escursionista, scomparsa sabato pomeriggio

Hanno avuto un esito tragico le attività di ricerca di Camilla Sismondo, 26 anni. La ragazza era scomparsa sabato pomeriggio a Limone Piemonte, nella zona della Rocca dell’Abisso a circa 2500 metri di quota.

La giovane impiegata si trovava sul luogo per un’escursione insieme al suo cane. Con il calare della nebbia non si sarebbe accorta di un precipizio che costeggiava il sentiero. Ha fatto un volo di centinaia di metri. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato ritrovato intorno alle 13 di ieri.

Impeigati nelle ricerche vigili del fuoco, uomini del Soccorso alpino, guardia di finanza, squadre cinofile, elicotteri e droni.

Trovato morto anche il cane che accompagnava Camilla Sismondo.

La ragazza era era figlia unica, si era laureata in Economia e Direzione delle imprese, Marketing e Strategia a Cuneo.

