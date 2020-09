Tyrone Power, il fratello di Romina tuona: “Si sono lasciati perchè…”

La rottura tra Romina e Al Bano è stata oggetto di discussione del fratello dell’artista americana, Tyrone Power che si è sbilanciato a riguardo

La coppia più affezionata della tv nazionale, quella tra Al Bano Carrisi e Romina Power è stata oggetto di discussione di molti addetti al Gossip.

In particolar modo, a distanza di tanti anni, si torna a parlare della loro separazione. Il tutto lascia presagire ad una forma di scorrettezza o di tradimento che ha condotto a questo fine. Ma la loro rottura è dovuta per lo più a “lacerazioni” interne familiari.

Nonostante si porti avanti questa teoria, sul tavolo delle discussioni, Romina Power, ospite da Mara Venier a “Domenica Inn” qualche settimana fa era tornata a parlare del matrimonio con l’artista di Cellino San Marco, rivelando verità nascoste, molto crude.

Nonostante la lontananza fisica tra i due e la scelta di non vivere più sotto lo stesso tetto, i fan della “speciale” coppia preferiscono vederli come una volta, felici, “canterini” e affiatati. Non a caso è arrivato nelle ultime ore, il parere inaspettato di uno dei familiari dell’attrice americana: il suo nome è Tyrone, fratello di Romina.

Il parere di Tyrone Power sulla coppia, che non c’è più: nostalgia canaglia!