Un Posto al Sole anticipazioni 29 settembre: Patrizio in difficoltà. Lara e Roberto alleati per affossare Marina e Fabrizio. Serena è incinta, lei e Leonardo torneranno insieme?

Stasera 29 settembre Un Posto al Sole ci aspetta con tantissime novità. Roberto Ferri proverà ancora una volta a mettere in guardia Marina Giordano sul conto di Fabrizio Rosato. Marina e Fabrizio si sono messi insieme diversi mesi fa e i due hanno una storia veramente seria. Per la prima volta dopo tanto tempo, Marina ha trovato una persona che la ama davvero, che la sostiene e con cui potrebbe costruire qualcosa di concreto e non soltanto un’avventura come sono state la maggior parte delle sue ultime storie d’amore. Per questo, Fabrizio inizia ad avere paura di perderla per sempre, dopo una vita di tira e molla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

Un Posto al Sole anticipazioni del 29 settembre 2020: Serena e Leonardo torneranno insieme?

Serena ha finalmente rivelato a Leonardo di aspettare un bambino, dopo l’ultimo periodo di crisi che hanno vissuto quando Serena ha trovato nuovamente della droga nei jeans del suo nuovo compagno. Proprio quando si era convinta di non vederlo mai più, ha scoperto di essere incinta e ha dovuto necessariamente parlare con lui per rivelarglielo. Una situazione che la sta facendo soffrire davvero tanto, perché il motivo principale per cui lei e Filippo hanno cominciato ad avere un momento di crisi, è perché lui voleva un altro figlio e lei non era ancora pronta. Ha paura adesso di rivelarlo a Filippo, soprattutto perché teme che questo potrebbe un problema per l’affidamento di Irene.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Intanto, al Vulcano Max Peluso cerca di mettere Patrizio Giordano in difficoltà una volta e per tutte. Ce la farà Patrizio a sopportare queste pressioni o cederà e lascerà perdere questa nuova sfida?