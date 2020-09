Valentina Ferragni cambio look estremo, il web: “Somigli a tuo cognato Fedez”. La sorella di Chiara ha pubblicato uno scatto in cui ha i capelli di tutti i colori, record di likes

Valentina Ferragni è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Diventata nota per essere la sorella di Chiara Ferragni, ha dimostrato negli anni di essere una bellissima persona, dolce, che non si è mai montata la testa e che merita tutto il successo che ha riscontrato negli ultimi tempi. Su Instagram conta più di tre milioni di followers, che la seguono ogni giorno con costanza e con tanto affetto.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Valentina Ferragni cambio look, i fans ironizzano: “Hai copiato Fedez?”

“Oggi Mattel mi ha sfidato a ricreare il look di Barbie Capelli Arcobaleno. Cosa ne pensate? Ci assomigliamo?” ha scritto Valentina, nel post in cui si è mostrata con questo nuovo look rainbow. Ha avuto subito tantissimi likes e commenti di apprezzamento: non è la prima volta che Valentina fa dei cambi look così estremi, ha dimostrato più volte di essere una donna coraggiosa e intraprendente, che non si lascia affatto spaventare dai cambiamenti. Anzi.

Di recente, invece, Valentina ha rilasciato un’intervista in cui ha risposto una volta e per tutte ai leoni da tastiera che da mesi la stanno attaccando per aver messo su qualche chilo durante la quarantena da coronavirus. Nell’intervista, lei ha detto che non le importa più del giudizio della gente e di quello che pensano guardando una sua foto in cui non è magra come la società vorrebbe che fosse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

Valentina è una donna adulta, felice, e con una vita che le piace: ha una famiglia, un lavoro e un fidanzato che la ama. Cosa dovrebbe volere più di questo?