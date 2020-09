WhatsApp, come vedere se il messaggio è stato letto

Inviare messaggi WhatsApp è molto semplice, ma non tutti sanno come vedere se il messaggio è stato letto dal nostro destinatario

La gran parte delle persone che hanno un iPhone o uno smartphone Android hanno installato WhatsApp. Si tratta della famosissima app di messaggistica istantanea che permette a moltissime persone in tutto il mondo di inviare messaggi tramite numero di cellulare e internet piuttosto che attraverso gli SMS. Ormai praticamente tutti coloro che usano questa utile applicazione sanno a menadito come inviare messaggi o contenuti multimediali, come foto o video, ai loro familiari, partner, amici, conoscenti o colleghi di lavoro.

Capita però che alcuni di questi a volte non rispondano prontamente a ciò che noi inviamo loro. C’è chi lo fa dopo molto tempo e coloro che ignorano del tutto i nostri messaggi. Dunque come vedere se il messaggio WhatsApp è stato letto? Scoprirlo è piuttosto facile. A venire in nostro aiuto è una funzione integrata nell’app: le conferme di lettura. Si tratta del segni di spunta, quelle sorta di “v” compaiono accanto ai contenuti che inviamo.

WhatsApp, come scoprire quando leggono i messaggi