Alena Seredova e il risveglio più dolce che ci sia, da lacrime-FOTO

Il risveglio di Alena Seredova è addolcito dalla tenerezza di sua figlia, la Seredova condivide una foto mentre da il biberon alla sua piccolina

#snidanedopostele ❤️ #buongiornocosì

La terza figlia di Alena Seredova è uno spettacolo, dopo due maschietti finalmente una femmina. Stamattina il risveglio della Seredova è stato più dolce che mai, sdraiata sul divano mentre da il biberon alla bimba. Vivienne Charlotte, il nome della piccola di casa. La figlia che la Seredova ha avuto con il nuovo compagno Alessandro Nasi.

Lui è uno degli eredi della famiglia Agnelli, un ottimo partito dunque. Lui è un manager in merger&acquisition ed è il cugino di John e Lapo Elkan. Alena che ha attraversato un periodo terribile è riuscita a ritrovare l’amore e a crearsi un altra famiglia.

Il divorzio da Gigi Buffon e il comportamento esemplare di Alena

🍀❤️

Per Alena la separazione da suo marito non è stata facile. Sopratutto perché lei era ancora innamorata di Gigi e ha dovuto subire i giornali che pubblicavano foto mentre il marito usciva dalla casa di Ilaria D’Amico. La Seredova in ogni caso ha sempre mantenuto un comportamento esemplare anche davanti all’evidenza. Ha dovuto sopportare tutto in silenzio per il bene dei suoi due figli avuti dal legame con Buffon. Tuttavia una volta avvenuto il divorzio la Seredeva racconta in un intervista a Verissimo, che passava spesso giornate a piangere.

E chi le stava vicino mentre soffriva per Buffon? c’era Alessandro Nasi con lei che è stato paziente e non è andato via nonostante lei piangesse per un’altro uomo. E alla fine ha fatto bene a tenere duro Alessandro, perché ad oggi Alena è tutta per lui e ha dato alla luce pochi mesi fa la loro prima figlia. Una splendida bambina tanto desiderata da mamma e papà. Una rivincita personale per Alena che dopo aver sofferto per un marito che l’ha lasciata per un’altra donna, si è rialzata e ha trovato l’amore di nuovo allargando la famiglia. I due figli avuti da Buffon sono innamorati della loro sorellina e sono tutti molto uniti.

Ma tra le due famiglie non ci potrà mai essere un rapporto di vicinanza, non sono certo quella che si chiama famiglia allargata. Alena è stata chiara su questo e come darle torto, dopo tanta sofferenza, che Buffon e la D’Amico le hanno arrecato non c’è possibilità di un’amicizia. Rimane solo il rispetto reciproco per il bene dei figli.

